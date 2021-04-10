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«Реал» — «Барселона»: Каземиру получил две желтые карточки за минуту

23:48
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В конце матча 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» при счете 2:1 в пользу хозяев полузащитник хозяев Каземиро получил две желтые карточки за минуту и был удален. Встречу показывает «РЕН ТВ».

Сначала бразилец сбил Лионеля Месси в центральном круге, а потом перед своей штрафной вразеался в Оскара Мингесу.

Реал — Барселона

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