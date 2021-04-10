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Кроос признан лучшим игроком класико

10 апреля 2021, 23:59
Тони Кроос. Фото Reuters
Тони Кроос. Фото Reuters
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Лучшим футболистом матча 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (2:1) был признан полузащитник хозяев Тони Кроос.

Немецкий футболист забил второй гол своей команды в этой игре. Он отличился на 28-й минуте прямым ударом со штрафного.

Также у «Реала» забил Карим Бензема. «Барса» ответила голом Оскара Мингесы. В прямом эфире матч транслировал канал РЕН ТВ.

Реал — Барселона

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