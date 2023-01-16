«Реал» — «Барселона»: видеообзор финала Суперкубка Испании

«Барселона» в финале Суперкубка Испании обыграла «Реал» со счетом 3:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Гави, Роберт Левандовски и Педри, у проигравших отличился Карим Бензема. На счету Гави также две голевые передачи.

«Барселона» выиграла Суперкубок Испании в рекордный 14-й раз и впервые с 2018 года.

Первый трофей в качестве главного тренера каталонской команды завоевал Хави.