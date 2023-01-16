Анчелотти: «Могу сказать, что сейчас команда переживает непростой период»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча против «Барселоны» (1:3) в финале Суперкубка Испании.

«Сегодня мы позволили себе много ошибок в обороне, и нам следует серьезно поработать над этим. Могу сказать, что сейчас команда переживает непростой период. Еще перед матчем было понятно, что мы находимся не в лучшей форме. Остается лишь забыть о неудаче и двигаться дальше. Мы обязательно вернемся», — цитирует тренера Marca.

Команда тренера Карло Анчелотти проиграла финальный матч впервые с 2010 года.

«Барселона» в 14-й раз стала обладателем Суперкубка Испании. Это рекорд турнира. В активе «Реала» 12 побед, в том числе в прошлом сезоне.