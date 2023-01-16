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Сегодня, 01:08

Хави о победе «Барселоны» над «Реалом» в финале Суперкубка Испании: «Для меня это больше, чем трофей»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хави (в центре).
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

«Это больше, чем титул для меня. Это значит для меня очень много. Сегодняшняя победа очень успокаивает и придает уверенности. Мы доминировали почти весь матч, это помогает нашим игрокам обрести веру в себя. Но нельзя останавливаться. Я уже много раз говорил, что сохраняю позитив. Я чувствую, что все идет хорошо, потому что вижу ситуацию изнутри. Это должно было вылиться в результат, и вот, наконец, это случилось», — приводит AS слова Хави.

Хави завоевал первый титул с «Барселоной» в статусе главного тренера команды.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; празднуют победу над &laquo;Реалом&raquo; в&nbsp;финале Суперкубка Испании. 18-летний Гави разорвал «Реал» в Суперкубке. Хави взял первый трофей у руля «Барсы» и прервал великую серию Анчелотти

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
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«Реал» — «Барселона»: видеообзор финала Суперкубка Испании
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
19
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 9 2 1
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