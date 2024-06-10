Феликс верит, что однажды сможет выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс верит, что однажды сможет завоевать «Золотой мяч».

«Каждый мечтает выиграть «Золотой мяч». Уверен, что у меня есть необходимые для этого качества. Но я должен честно признать, что мне еще предстоит стать лучше в некоторых аспектах. Но во многом я уже стал лучше», — цитирует Managing Barca Фелиша.

В прошлом сезоне ла лиги 24-летний игрок провел 30 матчей, забил 7 голов, сделал 3 ассиста. Футболист на данный момент выступает в аренде за «Барселону».