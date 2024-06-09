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Источник: Баринов не согласился переходить в клуб ла лиги из-за понижения зарплаты

Виктория Кравченко
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Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Алавес» интересуется капитаном «Локомотива» Дмитрием Бариновы, сообщает в своем Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, клуб предложил железнодорожникам за трансфер игрока 3 миллиона евро. «Алавес» готов платить футболисту 700 тысяч евро в год. Эта сумма меньше в два раза, чем Баринов сейчас получает в «Локомотиве». Именно маленький оклад стал причиной отказа игрока переходить в клуб ла лиги.

«Локомотив» был готов продолжить переговоры с «Алавесом» по сумме трансфера, если бы получил одобрение от Баринова.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются клубы из Франции, Испании и Турции. А железнодорожники готовы продать футболиста.

В прошедшем сезоне Баринов провел 32 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт 27-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
ФК Алавес
ФК Локомотив (Москва)
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Агент левого защитника «Сочи» Аттья-Алла заявил, что футболистом интересуются клубы РПЛ

Гендиректор «Сочи» поддержал идею расширения РПЛ до 18 команд
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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ЦСКА – Урал
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