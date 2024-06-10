Гвардиола заявил, что не планирует возвращаться в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону».

— Закрыта ли дверь для вашего возможного возвращения в Барселону в будущем?

— Да, дверь закрыта, — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Испанец возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 годы. Под его руководством «Барселона» завоевала 14 трофев — трижды становилась чемпионом Испании, по два раза выигрывала Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также три раза завоевала Суперкубок Испании.

53-летний Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года.