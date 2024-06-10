Винисиус – о тюремном сроке фанатам «Валенсии»: «Я палач расистов»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на тюремный приговор болельщикам «Валенсии», которые на расистской почве оскорбляли бразильца в прошлом году.

10 июня стало известно, что трех фанатов «Валенсии» приговорили к восьми месяцам тюрьмы за оскорбления Винисиуса.

«Многие просили меня проигнорировать это, многие говорили, что моя борьба напрасна и что мне нужно просто «играть в футбол».

Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я палач расистов. Это первое уголовное осуждение в истории Испании не для меня. Это для всех чернокожих.

Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. В противном случае я буду здесь. Спасибо ла лиге и «Реалу» за помощь в этом историческом процессе. Дальше будет больше», – написал Винисиус в соцсети X (ранее Twitter).

«Реал» в 35-м туре ла лиги сезона-2022/23 в гостях проиграл «Валенсии» (0:1). По ходу матча Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме.

После матча «Реал» подал жалобу в прокуратуру из-за оскорблений футболиста.