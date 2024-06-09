«Барселона» хочет перехватить Вирца у «Реала»

«Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Байера» Флориана Вирца, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы надеются перехватить 21-летнего немца у «Реала». В клубе рассчитывают, что Вирц откажется от перехода в мадридский клуб из-за большого количества звездных игроков с большим эго.

Ранее испанская Marca сообщила, что «Реал» договорился с «Байером» о покупке Вирца следующим летом за 150 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провел 49 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 20 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.