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Сегодня, 23:09

«Барселона» хочет перехватить Вирца у «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Байера» Флориана Вирца, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы надеются перехватить 21-летнего немца у «Реала». В клубе рассчитывают, что Вирц откажется от перехода в мадридский клуб из-за большого количества звездных игроков с большим эго.

Ранее испанская Marca сообщила, что «Реал» договорился с «Байером» о покупке Вирца следующим летом за 150 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провел 49 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 20 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Флориан Вирц
Футбол
ФК Байер
ФК Реал
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Marca: «Реал» договорился о покупке Вирца у «Байера» за 150 миллионов евро

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