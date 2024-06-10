Феликс сравнил тренеров Хави и Симеоне

Нападающий Жоау Феликс сравнил тренера «Барселоны» Хави и наставника «Атлетико» Диего Симеоне.

«Хави более человечный, он заботится о футболистах. Он ближе к людям», — сказал португалец Managing Barca Фелиша.