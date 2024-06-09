В «Алавесе» подтвердили интерес к Баринову

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринова.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются клубы из Франции, Испании и Турции. А железнодорожники готовы продать футболиста.

«Нам нравится Баринов, но на сегодняшний день заполучить его в команду было бы невозможно», — сказал Фернандес «СЭ».

В прошедшем сезоне Баринов провел 32 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт 27-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллионов евро.