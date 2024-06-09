Хави хочет возглавить клуб АПЛ

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави хотел бы поработать в Англии, сообщает Sport.es.

По данным источника, в этом году 44-летний специалист не собирается возобновлять работу. Но в будущем рассмотрит вариант с продолжением карьеры в АПЛ, так как считает лигу интересной для себя.

В конце января Хави объявил, что покинет команду в конце сезона. Однако в апреле стороны сообщили, что договорились о продолжении сотрудничества. 24 мая «Барселона» все же объявила об уходе тренера. По словам самого Хави, решение об отставке было принято клубом под давлением людей сверху.

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 каталонцы выиграли чемпионат Испании и стали победителями Суперкубка страны.