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Сегодня, 12:09

Marca: «Реал» и «Байер» договорились о переходе Вирца в 2025 году

Руслан Минаев
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Флориан Вирц.
Фото Reuters

«Реал» договорился с «Байером» о переходе полузащитника Флориана Вирца, сообщает Marca.

По данным источника, 21-летний немец подпишет контракт с мадридским клубом в 2025 году. Отмечается, что клубы начали переговоры еще несколько месяцев назад. Потенциальная сумма сделки — 150 миллионов евро.

Ранее Mundo Deportivo сообщал, что Вирц является главной трансферной целью «Барселоны».

Контракт хавбека с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2023/24 Вирц забил 18 голов и сделал 20 результативных передач в 49 матчах за «Байер» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 130 миллионов евро.

Флориан Вирц
Футбол
ФК Байер
ФК Реал
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