Феликс: «Я не назову Месси номером один, иначе фанаты Роналду будут раздражены»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс рассказал, кто лучше из двух игроков — Криштиану Роналду или Лионель Месси.

«Я не назову Месси номером один, иначе фанаты Роналду будут раздражены», — сказал Феликс The Nude Project.

Вместе с Роналду Феликс играет в сборной Португалии.

В прошлом сезоне ла лиги 24-летний игрок провел 30 матчей, забил 7 голов, сделал 3 ассиста. Футболист на данный момент выступает в аренде за «Барселону». Права на португальца принадлежат «Атлетико».