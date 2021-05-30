Рауль является приоритетом для «Реала», если не удастся договориться с Почеттино

«Реал» продолжает работать над поиском нового главного тренера после ухода с поста Зинедина Зидана, сообщает AS.

Приоритетом для «королевского клуба» будет Рауль Гонсалес, но только если не удастся договориться с Маурисио Почеттино.

«Реал» хочет, чтобы аргентинский специалист сам проявил инициативу для того, чтобы покинуть «ПСЖ». В Мадриде не хотят делать официальный запрос, чтобы не испортить отношения с парижанами перед переговорами по нападающему Кильяну Мбаппе.