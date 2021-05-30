Агуэро прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной»
21:45
Нападающий Серхио Агуэро станет игроком «Барселоны». 32-летний аргентинец уже прилетел в Испанию, чтобы подписать контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.
Сегодня, 30 мая, аргентинский форвард прошел медицинское обследование для перехода в каталонский клуб.
В сезоне-2020/21 Агуэро провел 19 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 6 голов и 1 результативная передача.
26 мая сообщалось, что футболист согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».
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