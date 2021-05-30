19-летний судья умер перед началом матча в Испании

В Испании на разминке перед началом матча внутреннего чемпионата региона Мурсия скончался 19-летний лайнсмен Фернандо Алькараса Бернал.

За 15 минут до стартового свистка Фернандо упал в обморок на поле. Медикам не удалось его спасти.

Местная федерация выразила соболезнования семье молодого судьи.