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19-летний судья умер перед началом матча в Испании

23:28

В Испании на разминке перед началом матча внутреннего чемпионата региона Мурсия скончался 19-летний лайнсмен Фернандо Алькараса Бернал.

За 15 минут до стартового свистка Фернандо упал в обморок на поле. Медикам не удалось его спасти.

Местная федерация выразила соболезнования семье молодого судьи.

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