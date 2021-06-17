«Реал» выпустил ролик-прощание с Рамосом
14:38
«Реал» опубликовал прощальный ролик с защитником Серхио Рамосом. В видео показаны главные моменты его карьеры в испанском клубе.
«Спасибо, Серхио», — говорится в посте клуба в Twitter.
16 июня «Реал» на официальном сайте сообщил об уходе Рамоса.
35-летний испанец выступал за клуб с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.
В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
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