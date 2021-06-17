Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» выпустил ролик-прощание с Рамосом

14:38
Теги:

«Реал» опубликовал прощальный ролик с защитником Серхио Рамосом. В видео показаны главные моменты его карьеры в испанском клубе.

«Спасибо, Серхио», — говорится в посте клуба в Twitter.

16 июня «Реал» на официальном сайте сообщил об уходе Рамоса.

35-летний испанец выступал за клуб с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Конец эпохи. Серхио Рамос прощается с «Реалом» и уходит в свободное плавание
Натальная карта: Что это и как влияет на судьбу?
В раде произошла потасовка из-за слов о расстреле оппозиционных депутатов
Появились кадры падения фуникулера в Италии, где погибли 14 человек

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд