Касильяс — Рамосу: «Ты покидаешь дом, но навсегда останешься легендой «Реала»
Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс сказал теплые слова в адрес своего бывшего партнера по команде Серхио Рамоса, который сегодня провел прощальную пресс-конференцию перед уходом из «Королевского клуба».
«Сегодня ты покидаешь дом, мой друг. Но ты навсегда останешься легендой «Реала», — написал Касильяс в Twitter. — Для меня было огромной честью разделить с тобой столько хороших моментов. Всего наилучшего тебе в будущем. Аплодирую тебе. У тебя большое сердце».
35-летний Рамос выступал за «Реал» с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.
В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется Рамосом.
Hoy dejas tu casa amigo, pero siempre ser?s una leyenda del @realmadrid !! Un placer haber compartido tantos buenos momentos a tu lado. Todo lo mejor en tu futuro @SergioRamos ?? 4??— Iker Casillas (@IkerCasillas) June 17, 2021
GRANDE DENTRO Y FUERA !! pic.twitter.com/7sUTiaMbfL
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