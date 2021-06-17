Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс сказал теплые слова в адрес своего бывшего партнера по команде Серхио Рамоса, который сегодня провел прощальную пресс-конференцию перед уходом из «Королевского клуба».

«Сегодня ты покидаешь дом, мой друг. Но ты навсегда останешься легендой «Реала», — написал Касильяс в Twitter. — Для меня было огромной честью разделить с тобой столько хороших моментов. Всего наилучшего тебе в будущем. Аплодирую тебе. У тебя большое сердце».

35-летний Рамос выступал за «Реал» с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется Рамосом.