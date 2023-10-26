Рамос может вернуться в сборную Испании

Защитник «Севильи» Серхио Рамос допустил, что может вернуться в сборную Испании, сообщает ITASportPress.

По данным источника, футболист мечтает о возвращении в национальную команду. И к Евро-2024 может возобновить карьеру в сборной.

В феврале 37-летний игрок объявил, что заканчивает выступления за национальную команду. Он является рекордсменом по числу матчей за сборную Испании (180 игр), в составе команды защитник стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.