Феликс — о травме: «Я уже готовлюсь к матчу с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс рассказал о травме, полученной в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:1).

«Я в порядке, это был всего лишь удар. Я уже готовлюсь к следующей игре», — цитирует игрока Фабрицио Романо в социальной сети.

28 октября каталонцы сыграют в матче ла лиги с «Реалом». В текущем сезоне игрок принял участие в семи матчах, в которых отметился одним голом.