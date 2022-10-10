Рафинья прокомментировал победу «Барселоны» над «Сельтой»

Полузащитник «Барселона» Рафинья отреагировал на победу команды в матче 8-го тура ла лиги против «Сельты» (1:0).

«Иногда нужно пострадать, чтобы получить три очка. У соперника хорошая команда, они умеют неплохо играть. Было нелегко», — цитирует Рафинью пресс-служба каталонского гранда.

Каталонцы возглавляют турнирную таблицу ла лиги, набрав 22 очка. 16 октября «Барселона» сыграет с «Реалом» в чемпионате Испании.