Хави о класико: «Мы постараемся победить «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0).

«В первом тайме мы хорошо играли, но во втором мы перестали оказывать давление. Психологически мы стали хуже, они чуть не дожали нас в последние 10 минут. Важно, что мы взяли три очка, когда были не в порядке. Матч с «Реалом»? Класико непредсказуемо, в прошлом году мы плохо начали и закончили со счетом 0:4. Мы постараемся победить и проявить индивидуальность», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» набрала 22 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице ла лиги. Каталонцы по дополнительным показателям опережают «Реал», который также имеет 22 очка. «Сельта» с 10 очками расположилась на 11-м месте.

В следующем матче «Барселона» сыграет на выезде с «Реалом» 16 октября. «Сельта» примет «Реал Сосьедад» также 16-го числа.