Рафинья подвел итоги победного матча против «Валенсии»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья подвел итоги матча 24-го тура ла лиги против «Валенсии» (1:0). В этой встрече футболист отметился голом. С 55-й минуты каталонцы играли в меньшинстве из-за удаления Рональда Араухо.

«Сложный матч. Главное, мы продолжаем прибавлять, заработали еще три очка. Было трудно доигрывать матч в меньшинстве. Но мы сделали то, что нужно, опустили линию обороны и одержали победу», — передает слова Рафиньи Marca.

После этого матча «Барселона» продолжает лидировать в ла лиги, набрав 62 очка. «Валенсия» идет на предпоследнем, 19-м месте (23 балла).