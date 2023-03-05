«Барселона» в меньшинстве обыграла «Валенсию»

«Барселона» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании минимально обыграла «Валенсию». Игра проходила на «Камп-Ноу» и завершилась со счетом 1:0.

Победный гол на на 15-й минуте забил Рафинья. С 55-й минуты каталонцы играли вдесятером из-за удаления Рональда Араухо.

После этого матча «Барселона» продолжает лидировать в ла лиги, набрав 62 очка. «Валенсия» идет на предпоследнем, 19-м месте (23 балла).