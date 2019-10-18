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Радимов прокомментировал ситуацию с переносом «эль классико»

14:32
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отметил, что иногда революция и политика сильнее футбола. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) перенесла матч первого круга чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» на другую дату из-за протестов в Каталонии. Вместо 26 октября матч состоится 18 декабря.

— В первую очередь — здоровье и жизни болельщиков, — цитируют «РИА «Новости» Радимова. Футбол футболом. Перенесут матч «Барселона» — «Реал» на более безопасную дату. Не вижу в этом ничего криминального. Революция и политика иногда вмешиваются и бывают сильнее футбола.

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