Работу системы ВАР могут приостановить из-за суда с ФИФА
Житель Мадрида Франсиско Лопес подал в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за системы ВАР.
«Система ВАР была проектом под названием «Футбол XXI века», в нем записано все в целом. Единственное, что они сделали сейчас — это дали ему другое имя. Разработка была сделана на основе моего проекта. Я зарегистрировал его в Общем реестре интеллектуальной собственности в 1999 году, а его последующее расширение было зарегистрировано в 2006 году», — приводит слова Лопеса AS.
Он также рассказал, что отправлял свое изобретение в ФИФА с 1999 по 2007 год. По его словам, он поддерживал связь с одним из руководителей судей Международной федерации футбола Марией Гарсией Арандой.
Лопес намерен получить с организации 300 миллионов евро.
16 января испанский суд должен принять решение о приостановке работы системы.
Система видеопомощи арбитрам появилась в профессиональных лигах в 2018 году. В 2017 году ВАР впервые был использован на Кубке Конфедерации, а в 2018 году на чемпионате мира в России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|20
|15
|4
|1
|46-24
|49
|
2
|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|20
|12
|5
|3
|38-20
|41
|
5
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
6
|Р. Сосьедад
|20
|8
|8
|4
|31-21
|32
|
7
|Бетис
|20
|7
|10
|3
|22-20
|31
|
8
|Валенсия
|20
|8
|5
|7
|26-24
|29
|
9
|Лас-Пальмас
|20
|8
|4
|8
|19-17
|28
|
10
|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
11
|Р. Вальекано
|19
|5
|8
|6
|18-24
|23
|
12
|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
|22
|
13
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|18-27
|20
|
14
|Вильярреал
|20
|5
|4
|11
|27-41
|19
|
15
|Мальорка
|20
|3
|10
|7
|18-24
|19
|
16
|Сельта
|20
|3
|8
|9
|21-30
|17
|
17
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
18
|Кадис
|20
|2
|9
|9
|15-30
|15
|
19
|Гранада
|20
|2
|5
|13
|22-41
|11
|
20
|Альмерия
|20
|0
|6
|14
|19-43
|6
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|2 : 3
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|3 : 0
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|1 : 1
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|2 : 1
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|1 : 0
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|0 : 0
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|1 : 4
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3