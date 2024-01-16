Работу системы ВАР могут приостановить из-за суда с ФИФА

Житель Мадрида Франсиско Лопес подал в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за системы ВАР.

«Система ВАР была проектом под названием «Футбол XXI века», в нем записано все в целом. Единственное, что они сделали сейчас — это дали ему другое имя. Разработка была сделана на основе моего проекта. Я зарегистрировал его в Общем реестре интеллектуальной собственности в 1999 году, а его последующее расширение было зарегистрировано в 2006 году», — приводит слова Лопеса AS.

Он также рассказал, что отправлял свое изобретение в ФИФА с 1999 по 2007 год. По его словам, он поддерживал связь с одним из руководителей судей Международной федерации футбола Марией Гарсией Арандой.

Лопес намерен получить с организации 300 миллионов евро.

16 января испанский суд должен принять решение о приостановке работы системы.

Система видеопомощи арбитрам появилась в профессиональных лигах в 2018 году. В 2017 году ВАР впервые был использован на Кубке Конфедерации, а в 2018 году на чемпионате мира в России.