Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:06

Работу системы ВАР могут приостановить из-за суда с ФИФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Система ВАР.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Житель Мадрида Франсиско Лопес подал в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за системы ВАР.

«Система ВАР была проектом под названием «Футбол XXI века», в нем записано все в целом. Единственное, что они сделали сейчас — это дали ему другое имя. Разработка была сделана на основе моего проекта. Я зарегистрировал его в Общем реестре интеллектуальной собственности в 1999 году, а его последующее расширение было зарегистрировано в 2006 году», — приводит слова Лопеса AS.

Он также рассказал, что отправлял свое изобретение в ФИФА с 1999 по 2007 год. По его словам, он поддерживал связь с одним из руководителей судей Международной федерации футбола Марией Гарсией Арандой.

Лопес намерен получить с организации 300 миллионов евро.

16 января испанский суд должен принять решение о приостановке работы системы.

Система видеопомощи арбитрам появилась в профессиональных лигах в 2018 году. В 2017 году ВАР впервые был использован на Кубке Конфедерации, а в 2018 году на чемпионате мира в России.

Футбол
ФИФА
1
Читайте также
Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
Воронков оформил первый дубль в НХЛ, буллит Марченко принес «Коламбусу» победу
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран
Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины
Полиция Белгорода начала поиски избивавших прохожих подростков
Популярное видео
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гранат считает, что «Реал» будет иметь значительное преимущество над «Атлетико» в матче Кубка Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 20 2 9 9 15-30 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.01 23:00
Севилья – Алавес
 2 : 3
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 3 : 0
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 1 : 1
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 1 : 0
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 0 : 0
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 1 : 4
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
1.02 23:00
Хетафе – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости