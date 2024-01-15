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Гранат считает, что «Реал» будет иметь значительное преимущество над «Атлетико» в матче Кубка Испании

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Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Испании сезона-2023/24 «Атлетико» — «Реал».

«Реал» имеет значительное преимущество. В матче за Суперкубок не оставили камня на камне от «Барселоны». И с уверенностью должны провести следующий матч. Понятно, что игра с «Атлетико» будет другой. Команда Симеоне может навязать свой оборонительный футбол, к тому же играют на домашнем поле. Поэтому «Реалу» будет непросто. «Атлетико» может любому сопернику доставить неудобств. Не жду много голов в этой встрече. Но «Реал» такой клуб, который всегда борется до конца. Если эмоциональная составляющая мадридского «Реала» будет меньше, чем за Суперкубок, то им будет тяжелее против «Атлетико», — цитирует Граната ODDS.ru.

В воскресенье, 14 января, «Реал» в финале Суперкубка Испании обыграл «Барселону» со счетом 4:1 и завоевал свой 101-й титул в истории.

Матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2023/24 «Атлетико» — «Реал» пройдет в четверг 18 января в Мадриде на стадионе «Метрополитано» и начнется в 23.30 мск.

Источник: Odds.ru
Владимир Гранат
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 20 2 9 9 15-30 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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38 тур
12.01 23:00
Севилья – Алавес
 2 : 3
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 3 : 0
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 1 : 1
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 1 : 0
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 0 : 0
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 1 : 4
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
1.02 23:00
Хетафе – Реал
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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