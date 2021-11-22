Пуйоль верит в силы Хави в «Барселоне»: «Он добьется успеха»
Пуйоль рассказал, что думает о будущем Хави на посту главного тренера «Барселоны»
10:38
Экс-игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль рассказал, что думает о будущем Хави на посту главного тренера команды.
Ранее Хави возглавил каталонцев, сменив Роналда Кумана. В дебютной игре «Барса» обыграла «Эспаньол» с счетом 1:0. Контракт 41-летнего специалиста рассчитан до 2024 года.
«Я очень хорошо знаю Хави. И знаю, что он здорово подготовился к этой работе. Я уверен, что он добьется успеха. У него есть опыт футболиста, в его карьере было много непростых ситуаций, но он добивался больших результатов с великим клубом», — цитирует Пуйоля Reuters.
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