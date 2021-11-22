Анчелотти рассказал о доверии в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче против «Гранады» (4:1) в 14-м туре ла лиги высказался об отношениях в команде.



«Мне понравилось качество предложенной игры. Не понравилось — снижение темпа во втором тайме, потеря эффективности. Команда здорова с физической точки зрения. Милитао устал, Начо очень хорошо выступил. Возможно, в следующих матчах будут какие-то изменения. Я доверяю даже тем, кто играет мало», — приводит слова Анчелотти Marca.

В составе победителей отличились Марко Асенсио, Начо, Винисиус Жуниор и Ферлан Менди. У хозяев забил Луис Суарес. «Гранада» с 67-й минуты играла в меньшинстве после удаления Мончу.

«Реал» набрал 30 очков и на данный момент занимает первое место. У «Гранады» 11 очко и 18-е место.