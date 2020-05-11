Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может покинуть команду, сообщает Marca. Его приобретение является приоритетом для потенциальных покупателей «Ньюкасла» из Саудовской Аравии. Также они собираются назначить на пост главного тренера Маурисио Покеттино.

Высокая заработная плата валлийца ранее отпугивала многие клубы, но это не является препятствием для Ньюкасла". «Реал» собирается выручить порядка 20 миллионов евро.

Контракт Бэйла с клубом истекает летом 2022 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий выходил на поле 17 раз и отметился 2 голами и 2 передачами.