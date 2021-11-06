Президент ла лиги Тебас попросил провести аудит финансовой отчетности «Барселоны»
Президент ла лиги Хавьер Тебас попросил Высший спортивный совет (CSD) провести аудит последнего финансового отчета «Барселоны», сообщает Diario Sport со ссылкой на La Vanguardia.
По информации источника, в ла лиге считают, что часть данных, предоставленных каталонским клубом, не соответствует действительности.
Тебас попросил CSD начать административный процесс.
Ранее «Барселона» отчиталась об итогах финансового года. Чистый убыток каталонского клуба после уплаты налогов составил 481 миллион евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/tebas-fia-barca-pide-auditoria-12721574
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