Иньеста: «Желаю Хави всего наилучшего в «Барселоне»
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал назначении Хави на пост главного тренера каталонского клуба.
«Хави готов к работе в «Барселоне», — приводит слова Иньесты официальный сайт ла лиги. — Он очень хороший тренер и подготовился к этому моменту. Этот вызов его крайне взволновал. Уверен, что все будет хорошо. И надеюсь, что обстоятельства будут работать на него. Желаю Хави всего наилучшего в «Барселоне».
«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5-го на 6 ноября. Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до 2024 года.
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