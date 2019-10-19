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Президент ла лиги: «Манчестер Сити» и «ПСЖ» должны быть исключены из еврокубков"

05:48
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Президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» должны быть наказаны за несоблюдение правил финансового фэйр-плей.

— Я считаю, что обе эти команды должны быть наказаны по всей строгости и лишены права участия в турнирах УЕФА — исключены из еврокубков, — цитируют «Известия» Тебаса. — Своими расходами они подрывают трансферный рынок и принципы финансового фэйр-плей. Почему «Милан» получил дисквалификацию на один сезон, а эти два клуба нет?

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://iz.ru/933346/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/manchester-siti-i-pszh-dolzhny-byt-iskliucheny-iz-evrokubkov

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