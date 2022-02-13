Лапорта: «У «Барселоны» остаются шансы выиграть ла лигу, потому что «Реал» сыграл вничью c «Вильярреалом»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».
«Для «Барселоны» это шанс продемонстрировать, что за прошедшую неделю команда стала еще сильнее, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo. — У «Барселоны» остаются шансы выиграть ла лигу, потому что «Реал» сыграл вничью c «Вильярреалом». Я всегда был оптимистом по натуре и думаю, что у команды еще есть шанс победить».
По словам президента каталонского клуба, встреча с «Эспаньолом», а также игры 25-го и 26-го тура ла лиги с «Валенсией» и «Атлетиком» крайне важны для попадания в Лигу чемпионов.
«Барселона» может дождаться возможности совершить рывок за титулом. Если «Реал» не будет побеждать, это возможно», — сказал он.
Вчера, 12 февраля, «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0) в матче 24-го тура ла лиги.
Встреча «Барселоны» с «Эспаньолом» состоится сегодня, 13 февраля. Игра состоится на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и начнется в 23.00 по московскому времени.
После 23 туров ла лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 16 баллов. «Эспаньол» с 27 очками располагается на 13-й позиции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|16
|6
|2
|48-20
|54
|
2
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|41-27
|40
|
4
|Атлетико
|23
|11
|6
|6
|42-33
|39
|
5
|Барселона
|22
|10
|8
|4
|36-25
|38
|
6
|Вильярреал
|24
|9
|9
|6
|38-23
|36
|
7
|Р. Сосьедад
|22
|9
|8
|5
|22-21
|35
|
8
|Атлетик
|23
|8
|10
|5
|23-18
|34
|
9
|Осасуна
|24
|8
|8
|8
|25-27
|32
|
10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|
11
|Р. Вальекано
|23
|9
|4
|10
|27-27
|31
|
12
|Валенсия
|24
|7
|9
|8
|36-38
|30
|
13
|Эспаньол
|23
|7
|6
|10
|27-32
|27
|
14
|Эльче
|24
|6
|8
|10
|26-33
|26
|
15
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-27
|25
|
16
|Гранада
|23
|5
|9
|9
|26-34
|24
|
17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|
18
|Алавес
|24
|5
|5
|14
|19-39
|20
|
19
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
|
20
|Леванте
|22
|1
|8
|13
|21-46
|11
|11.02
|23:00
|
Севилья – Эльче
|2 : 0
|12.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|0 : 0
|12.02
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|0 : 0
|12.02
|20:30
|
Р. Вальекано – Осасуна
|0 : 3
|12.02
|23:00
|
Атлетико – Хетафе
|4 : 3
|13.02
|16:00
|
Алавес – Валенсия
|2 : 1
|13.02
|18:15
|
Леванте – Бетис
|- : -
|13.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Барселона
|- : -
|14.02
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|21
|1
|7