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Сегодня, 18:39

Лапорта: «У «Барселоны» остаются шансы выиграть ла лигу, потому что «Реал» сыграл вничью c «Вильярреалом»

Лапорта считает, что у «Барселоны» остаются шансы выиграть ла лигу
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

«Для «Барселоны» это шанс продемонстрировать, что за прошедшую неделю команда стала еще сильнее, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo. — У «Барселоны» остаются шансы выиграть ла лигу, потому что «Реал» сыграл вничью c «Вильярреалом». Я всегда был оптимистом по натуре и думаю, что у команды еще есть шанс победить».

По словам президента каталонского клуба, встреча с «Эспаньолом», а также игры 25-го и 26-го тура ла лиги с «Валенсией» и «Атлетиком» крайне важны для попадания в Лигу чемпионов.

«Барселона» может дождаться возможности совершить рывок за титулом. Если «Реал» не будет побеждать, это возможно», — сказал он.

Вчера, 12 февраля, «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0) в матче 24-го тура ла лиги.

Встреча «Барселоны» с «Эспаньолом» состоится сегодня, 13 февраля. Игра состоится на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и начнется в 23.00 по московскому времени.

После 23 туров ла лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 16 баллов. «Эспаньол» с 27 очками располагается на 13-й позиции.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/videos/futbol-internacional/20220213/1001750134/asi-azpilicueta-resto-equipo-chelsea-han-celebrado-vestuario-titulo-campeones-mundo.html

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Жоан Лапорта
2
0
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Ла лига: «Вильярреал» и «Реал» сыграли вничью, «Эспаньол» — «Барселона» и другие матчи 24-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
5
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
6
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 23:00
Севилья – Эльче
 2 : 0
12.02 16:00
Кадис – Сельта
 0 : 0
12.02 18:15
Вильярреал – Реал
 0 : 0
12.02 20:30
Р. Вальекано – Осасуна
 0 : 3
12.02 23:00
Атлетико – Хетафе
 4 : 3
13.02 16:00
Алавес – Валенсия
 2 : 1
13.02 18:15
Леванте – Бетис
 - : -
13.02 20:30
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Барселона
 - : -
14.02 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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