Лапорта: «У «Барселоны» остаются шансы выиграть ла лигу, потому что «Реал» сыграл вничью c «Вильярреалом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

«Для «Барселоны» это шанс продемонстрировать, что за прошедшую неделю команда стала еще сильнее, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo. — У «Барселоны» остаются шансы выиграть ла лигу, потому что «Реал» сыграл вничью c «Вильярреалом». Я всегда был оптимистом по натуре и думаю, что у команды еще есть шанс победить».

По словам президента каталонского клуба, встреча с «Эспаньолом», а также игры 25-го и 26-го тура ла лиги с «Валенсией» и «Атлетиком» крайне важны для попадания в Лигу чемпионов.

«Барселона» может дождаться возможности совершить рывок за титулом. Если «Реал» не будет побеждать, это возможно», — сказал он.

Вчера, 12 февраля, «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0) в матче 24-го тура ла лиги.

Встреча «Барселоны» с «Эспаньолом» состоится сегодня, 13 февраля. Игра состоится на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и начнется в 23.00 по московскому времени.

После 23 туров ла лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 16 баллов. «Эспаньол» с 27 очками располагается на 13-й позиции.