«Валенсия» в гостях проиграла «Алавесу». Черышев остался в запасе

«Валенсия» без Черышева проиграла «Алавесу» в матче чемпионата Испании

«Валенсия» потерпела поражение от «Алавеса» (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Мамаду Н'Диайе и Хоселу. У гостей единственный гол на счету Гонсалу Гедеша.

Таким образом, «Алавес» набрал 20 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» с 30 баллами осталась на 12-й позиции.

Российский полузащитник валенсийской команды Денис Черышев остался на скамейке запасных.