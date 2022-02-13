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Сегодня, 17:59

«Валенсия» в гостях проиграла «Алавесу». Черышев остался в запасе

«Валенсия» без Черышева проиграла «Алавесу» в матче чемпионата Испании
Карен Саркисян
Корреспондент
«Алавес» — «Валенсия» — 2:1.
Фото Getty Images

«Валенсия» потерпела поражение от «Алавеса» (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Мамаду Н'Диайе и Хоселу. У гостей единственный гол на счету Гонсалу Гедеша.

Таким образом, «Алавес» набрал 20 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» с 30 баллами осталась на 12-й позиции.

Российский полузащитник валенсийской команды Денис Черышев остался на скамейке запасных.

Испания. Лига 1. 24-й тур
13 февр, 16:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
2:1
Валенсия
Голы
Лум, 14 (1:0), Гонсалу Гедеш, 62 (1:1), Хоселу, 76 (2:1)
Алавес
Пачеко Теналья Дуарте Лагуардия Лежен Лум Томас Пина Эскаланте Хоселу Риоха (Мендес, 77 ) Хасон (Понс, 83 )
Валенсия
Мамардашвили Коррейа (Фулькье, 77) Лато Диакаби Эрай Джемерт (Гильямон, 80) Муса Солер (Гомес, 46) Мориба Гонсалу Гедеш Элдер Кошта (Дуро, 46) Маркос Андре (Хиль, 46)
Предупреждения
Теналья 37, Томас Пина 45, Эскаланте 61, Лагуардия 90  -  Диакаби 76, Лато 84, Хиль 88
Судьи
Вега (Испания)

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Денис Черышев
Футбол
ФК Алавес
ФК Валенсия
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Севилья» готова продать Кунде «Челси» за 65-70 миллионов евро

Ла лига: «Вильярреал» и «Реал» сыграли вничью, «Эспаньол» — «Барселона» и другие матчи 24-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
5
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
6
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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38 тур
11.02 23:00
Севилья – Эльче
 2 : 0
12.02 16:00
Кадис – Сельта
 0 : 0
12.02 18:15
Вильярреал – Реал
 0 : 0
12.02 20:30
Р. Вальекано – Осасуна
 0 : 3
12.02 23:00
Атлетико – Хетафе
 4 : 3
13.02 16:00
Алавес – Валенсия
 2 : 1
13.02 18:15
Леванте – Бетис
 - : -
13.02 20:30
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Барселона
 - : -
14.02 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 17
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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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