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Сегодня, 18:43

«Севилья» не будет выкупать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что испанский клуб не намерен выкупать арендованного у «Манчестер Юнайтед» нападающего Антони Марсьяля.

«Марсьяль вернется в «Юнайтед». Мы потратили на него большие деньги, но это не сработало. К тому же, он постоянно получал травмы. Мы не будем выкупать его и предлагать переход на постоянной основе», — цитирует Кастро Marca.

Марсьяль перешел в «Севилью» на правах аренды в конце января этого года. За четыре месяца он принял участие в 12 матчах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Антони Марсьяль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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