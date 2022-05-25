«Севилья» не будет выкупать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

Президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что испанский клуб не намерен выкупать арендованного у «Манчестер Юнайтед» нападающего Антони Марсьяля.

«Марсьяль вернется в «Юнайтед». Мы потратили на него большие деньги, но это не сработало. К тому же, он постоянно получал травмы. Мы не будем выкупать его и предлагать переход на постоянной основе», — цитирует Кастро Marca.

Марсьяль перешел в «Севилью» на правах аренды в конце января этого года. За четыре месяца он принял участие в 12 матчах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.