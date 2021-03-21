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Президент «Барселоны» Лапорта общался с агентом Холанна

10:56
Эрлин Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн. Фото Reuters
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что главной целью каталонцев на ближайшее трансферное окно является форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн, информирует Sport.es.

По данным источника, президент лично связался с представителями «Боруссии» и агентом 20-летнего норвежца, чтобы обсудить детали возможного перехода.

20 марта сообщалось, что Холанн хотел бы продолжить карьеру в мадридском «Реале». В текущем сезоне игрок провел 30 матчей за «Боруссию» и забил 31 мяч при восьми голевых передачах.

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