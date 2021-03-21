The Sunday Times: Вайналдум согласился на переход в «Барселону»
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум решил покинуть команду по окончании сезона, сообщает The Sunday Times.
По информации источника, 30-летний голландец согласовал переход в «Барселону» на правах свободного агента. Сообщается, что футболист и клуб уже заключили предварительное соглашение.
В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 40 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола. Контракт игрока с мерсисайдцами действует до конца июня 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/georginio-wijnaldum-on-his-way-to-barcelona-in-the-summer-gqrt7ksg7
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