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The Sunday Times: Вайналдум согласился на переход в «Барселону»

10:50
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум решил покинуть команду по окончании сезона, сообщает The Sunday Times.

По информации источника, 30-летний голландец согласовал переход в «Барселону» на правах свободного агента. Сообщается, что футболист и клуб уже заключили предварительное соглашение.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 40 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола. Контракт игрока с мерсисайдцами действует до конца июня 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.thetimes.co.uk/article/georginio-wijnaldum-on-his-way-to-barcelona-in-the-summer-gqrt7ksg7

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