Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Пике пропустит матч «Барселоны» с «Реал Сосьедадом» из-за травмы

11:20
Теги:

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не попал в заявку команды на матч 28-го тура ла лиги с «Реал Сосьедадом», сообщает пресс-служба каталонцев.

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» состоится сегодня, 21 марта. Начало — в 23.00 (мск).

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...