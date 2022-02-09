Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:11

Лапорта хочет использовать деньги от нового спонсора, чтобы купить Холанна в «Барселону»

«Барселона» хочет использовать деньги от нового спонсора, чтобы приобрести Холанна
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет использовать деньги от нового титульного спонсора, чтобы приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает журналист Алекс Пинтанель в Twitter.

Ранее сообщалось, что процесс переговоров между каталонским и интернет-сервисом потокового аудио Spotify находится в финальной стадии.

После заключения контракта с интернет-сервисом стадион «Барселоны» переименуют в «Spotify Камп Ноу».

От продажи прав на название стадиона клуб получит около пяти миллионов долларов в год. Общий доход каталонцев от сделки составит 280 миллионов евро за три года.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/ElGolazoDeGol/status/1491417099129995267
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Так до «золота» хоккеисты не доедут: главные выводы после скромной победы России над Швейцарией
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Барселоне» удивлены работоспособностью Траоре
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости