Лапорта хочет использовать деньги от нового спонсора, чтобы купить Холанна в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет использовать деньги от нового титульного спонсора, чтобы приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает журналист Алекс Пинтанель в Twitter.

Ранее сообщалось, что процесс переговоров между каталонским и интернет-сервисом потокового аудио Spotify находится в финальной стадии.

После заключения контракта с интернет-сервисом стадион «Барселоны» переименуют в «Spotify Камп Ноу».

От продажи прав на название стадиона клуб получит около пяти миллионов долларов в год. Общий доход каталонцев от сделки составит 280 миллионов евро за три года.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.