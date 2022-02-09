В «Барселоне» удивлены работоспособностью Траоре

Новичок «Барселоны» Адам Траоре усиленно тренируется, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, с понедельника по четверг футболист проводит по две тренировки в день. Сначала — занятия с командой, а после — во второй половине дня — индивидуальная работа.

Кроме того, 26-летний футболист тщательно следит за своим питанием. Сообщается, что клуб приятно удивлен его работоспособностью.

29 января «Барселона» объявила о переходе 26-летнего испанца из «Вулверхэмптона» на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.