Актер Том Холланд: «Я просто обожаю Месси, для меня он эталон»

Британский актер Том Холланд рассказал, за какой футбольный клуб он болеет.

«Извините, но я болею за «Барсу». Я просто обожаю Месси, для меня он эталон», — цитирует Холланда El Pais.

34-летний Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Летом прошлого года футболист покинул каталонцев и перешел в «ПСЖ».

Том Холланд известен по роли «Человека паука».