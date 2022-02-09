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Сегодня, 15:21

«Барселона» близка к заключению контракта с новым титульным спонсором

«Барселона» близка к заключению контракта с новым спонсором
Карен Саркисян
Корреспондент

Процесс переговоров между «Барселоной» и интернет-сервисом потокового аудио Spotify находится в финальной стадии, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

По информации источника, после заключения контракта стадион «Барселоны» переименуют в «Spotify Камп Ноу».

Доход клуба от продажи прав на название составит около пяти миллионов долларов в год. Отмечается, что после завершения работы на стадионе данная сумма может вырасти.

Ранее сообщалось, что общий доход каталонцев от сделки с интернет-сервисом составит 280 миллионов евро за три года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220208/1001748214/title-rights-camp-nou-mas-modestos-principio.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol
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2
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3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
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 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
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 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
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 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
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 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
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 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
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 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
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 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
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 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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Бетис – Алавес
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18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
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 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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