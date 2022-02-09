«Барселона» близка к заключению контракта с новым титульным спонсором

«Барселона» близка к заключению контракта с новым спонсором

Процесс переговоров между «Барселоной» и интернет-сервисом потокового аудио Spotify находится в финальной стадии, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

По информации источника, после заключения контракта стадион «Барселоны» переименуют в «Spotify Камп Ноу».

Доход клуба от продажи прав на название составит около пяти миллионов долларов в год. Отмечается, что после завершения работы на стадионе данная сумма может вырасти.

Ранее сообщалось, что общий доход каталонцев от сделки с интернет-сервисом составит 280 миллионов евро за три года.