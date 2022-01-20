Спортивный директор «Барселоны»: «Дембеле должен уйти из клуба немедленно. Нам нужны преданные игроки»

В «Барселоне» заявили, что потребовали от Дембеле покинуть команду до конца января

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани сообщил, что нападающий Усман Дембеле не намерен продлевать контракт с клубом и хочет сменить команду.

«Мы начали переговоры с Усманом и его агентами примерно в июле. Все эти 6 месяцев у нас был диалог, клуб делал различные предложения, пытаясь найти возможность сохранить игрока, но все эти предложения были отвергнуты агентами футболиста.



Сегодня, 20 января, за 11 дней до закрытия трансферного окна очевидно, что Дембеле не хочет продолжать карьеру в «Барселоне». Он больше не хочет быть частью нашего проекта. Мы сказали Усману, что он должен немедленно уйти из клуба. Мы ожидаем, что Дембеле уйдет до конца января. Нам нужны преданные игроки», — приводит Mundo Deportivo слова Алемани.

Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В сезоне-2021/22 он забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 11 матчах за «сине-гранатовых». Контракт 24-летнего француза с клубом действует до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави оставит Дембеле вне заявки на матч с «Атлетиком» из-за ситуации с контрактом футболиста.