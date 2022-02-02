Новичок «Барселоны» Траоре будет играть под 11-м номером в каталонском клубе
Новичок «Барселоны» Адам Траоре будет выступать в каталонском клубе на правах аренды под 11-м номером, сообщает пресс-служба каталонцев.
Сегодня, 2 февраля, состоялась презентация полузащитника.
29 января «Барселона» объявила о переходе Траоре из «Вулверхэмптона». Контракт с хавбеком подписан до конца нынешнего сезона.
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|22.12
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Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
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|
Эльче – Вильярреал
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|
Бетис – Алавес
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|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
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|21:00
|
Сельта – Осасуна
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|
Хетафе – Гранада
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Атлетико – Леванте
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|31.05
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|
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Мальорка – Р. Сосьедад
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Реал
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