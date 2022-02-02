Обамеянг: «Я очень рад и счастлив перейти в «Барселону». Не могу дождаться, когда выйду на поле»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал переход в каталонский клуб.

«Я очень рад и счастлив перейти в «Барселону», — приводит слова Обамеянга Mundo Deportivo. — Не могу дождаться, когда выйду на поле«.

Нападающий отметил, что «Барселона» — один из самых больших клубов в мире.

«Подписание контракта с «Барселоной «— большая честь для меня. У меня есть опыт, я играл в Англии, Германии и Франции. Я приехал сюда, чтобы помочь и дать максимум команде», — сказал он.

Сегодня, 2 февраля, каталонский клуб объявил о подписании контракта с 32-летним габонцем. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.