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12 февраля, 19:09

Представитель Захаряна заявил, что игрок подходит к матчу с «ПСЖ» в боевом состоянии и форме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Представитель 20-летнего российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался о состоянии футболиста перед матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с «ПСЖ».

«Из-за травмы Захарян не играл в последних матчах. С «Осасуной» он вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту. Провел хорошую игру, считаю, что не нужно было его менять. Игрок, который вышел вместо него, сыграл не лучше. К матчу с «ПСЖ» Арсен подходит в боевом состоянии и форме, но состав выбирает тренер. Захарян готов к матчу. Это плей-офф Лиги чемпионов, требуется повышенные концентрация и самоотдача. Самое главное, чтобы дали место в стартовом составе, но это решение тренера», — приводит слова Голубина Metaratings.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. 20-летний россиянин подписал контракт с испанским клубом до конца июня 2029 года.

В сезоне-2023/24 россиянин сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/predstavitel-zakharyana-arsen-podkhodit-k-matchu-s-pszh-v-boevom-sostoyanii-i-forme-333399/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 24 8 9 7 32-33 33
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 24 6 7 11 34-46 25
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
15
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
16
 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
17
 Сельта 24 4 8 12 26-35 20
18
 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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Кадис – Бетис
 0 : 2
10.02 16:00
Алавес – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Осасуна
 0 : 1
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Реал – Жирона
 4 : 0
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Лас-Пальмас – Валенсия
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Хетафе – Сельта
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Мальорка – Р. Вальекано
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Борха Майораль

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Вильярреал

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Тони Кроос

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 16 2 1
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