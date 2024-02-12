Представитель Захаряна заявил, что игрок подходит к матчу с «ПСЖ» в боевом состоянии и форме

Представитель 20-летнего российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался о состоянии футболиста перед матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с «ПСЖ».

«Из-за травмы Захарян не играл в последних матчах. С «Осасуной» он вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту. Провел хорошую игру, считаю, что не нужно было его менять. Игрок, который вышел вместо него, сыграл не лучше. К матчу с «ПСЖ» Арсен подходит в боевом состоянии и форме, но состав выбирает тренер. Захарян готов к матчу. Это плей-офф Лиги чемпионов, требуется повышенные концентрация и самоотдача. Самое главное, чтобы дали место в стартовом составе, но это решение тренера», — приводит слова Голубина Metaratings.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. 20-летний россиянин подписал контракт с испанским клубом до конца июня 2029 года.

В сезоне-2023/24 россиянин сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за команду во всех турнирах.