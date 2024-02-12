«Бетис» продлил контракт с защитником Пеццелой до 2026 года

«Бетис» объявил о продлении контракта с защитником Херманом Пеццелой.

Новое соглашение с 32-летним аргентинцем рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий контракт истекал летом 2025-го.

Пеццела вернулся в «Бетис» летом 2021 года, перейдя из «Фиорентины» за 3,25 миллиона евро.

В этом сезоне он провел за севильцев 30 матчей и забил 1 гол.